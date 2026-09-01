Bastia - Un colloque consacré à la maladie à Corps de Lewy

- Comprendre la maladie à corps de Lewy : diagnostic et prise en charge — Dr Paulina Rodrigues, neurologue, cheffe du service de neurologie du CH de Bastia

- Gérer les manifestations comportementales — Dr Marie-Pierre Pancrazi, coordonnatrice du CMRR de Corse au CH de Bastia

- Regards croisés et témoignages : expériences d’aidants et de personnes concernées, et présentation de l’A2MCL et de Corse Maladie Neuro Évolutives (CMNE)

- S’informer et s’orienter : présentation des dispositifs d’accompagnement, des ressources territoriales et des partenaires mobilisés en Corse, par le CMRR de Corse et ses partenaires

- Débat avec le public