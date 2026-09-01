Corte se prépare à changer de visage dès janvier prochain

Le travail avait été initié lors de la précédente mandature, en octobre 2025. L’objectif était de redonner à Corte, et plus particulièrement au centre ancien, un cadre attractif à travers une vaste opération de végétalisation et d’harmonisation des terrasses. Sont ainsi concernés le cours Paoli, l’avenue Xavier Luciani, la rue du Dr Gambini, l’avenue Président Pierucci et la rue Jean-Baptiste Fontanarosa.
Le projet a été largement présenté à la population depuis et l’on entre à présent dans une phase active puisque le marché est en cours d’attribution tandis que le phasage des travaux se prépare.
Les travaux devraient démarrer en janvier 2027. Il s’agira d’abord de végétaliser le centre ancien avec la plantation d’arbres adultes sur le cours Paoli et les avenues Xavier Luciani et Président Pierucci.
Les anciens se souviennent que des arbres magnifiques bordaient jadis, jusqu’au début des années 1970, les trottoirs du cours Paoli lui donnant un caractère spécifique et ombragé. Ce sera donc encore le cas dans les mois et années qui viennent.
Dans le même temps il s’agira d’engager des travaux d’harmonisation des terrasses des bars et restaurants du cours Paoli, comme on peut le voir sur les visuels ci-dessous.
La première phase des travaux concernera le cours Paoli, entre la place Padoue et l’avenue Jean Nicoli, ainsi que la rue Fontanarosa avec la création du parking Filippi. Il est à noter que la durée totale de ces travaux d’aménagement est prévue pour 42 mois et d’un montant prévisionnel de 7,5 millions d’euros hors taxes financés à 41% par l’Etat, à 36% par le FEDER et à 23% par la commune.
Le projet a été largement présenté à la population depuis et l’on entre à présent dans une phase active puisque le marché est en cours d’attribution tandis que le phasage des travaux se prépare.
Les travaux devraient démarrer en janvier 2027. Il s’agira d’abord de végétaliser le centre ancien avec la plantation d’arbres adultes sur le cours Paoli et les avenues Xavier Luciani et Président Pierucci.
Les anciens se souviennent que des arbres magnifiques bordaient jadis, jusqu’au début des années 1970, les trottoirs du cours Paoli lui donnant un caractère spécifique et ombragé. Ce sera donc encore le cas dans les mois et années qui viennent.
Dans le même temps il s’agira d’engager des travaux d’harmonisation des terrasses des bars et restaurants du cours Paoli, comme on peut le voir sur les visuels ci-dessous.
La première phase des travaux concernera le cours Paoli, entre la place Padoue et l’avenue Jean Nicoli, ainsi que la rue Fontanarosa avec la création du parking Filippi. Il est à noter que la durée totale de ces travaux d’aménagement est prévue pour 42 mois et d’un montant prévisionnel de 7,5 millions d’euros hors taxes financés à 41% par l’Etat, à 36% par le FEDER et à 23% par la commune.
Le conseil municipal a également voté à l’unanimité lors de cette session, l’acquisition de plusieurs parcelles stratégiques représentant près de 3180 m², situées entre l’avenue Jean Nicoli, le cours Paoli et la place Padoue. Des acquisitions qui permettront à la commune de préparer les futurs aménagements du centre-ville, en complément de la transformation de la ville. Ces aménagements consisteront en la création d’un stationnement paysagers d’environ 40 places, d’un îlot de fraîcheur avec un parc arboré et des espaces de détente, des jeux pour les enfants, une nouvelle liaison piétonne vers la place Padoue et le cours Paoli ainsi qu’une coulée verte et de nouvelles continuités piétonnes. Par ailleurs, d’autres acquisitions sont à l’étude dans le centre-ville et la Haute Ville.
Lors de ce conseil municipal, les élus ont également planché sur le jardin des Logirem dont la consultation des entreprises est lancée, comme le lancement de la consultation des entreprises pour la création de 5 à 6 logements destinés notamment à renforcer l’attractivité des services publics.
En parallèle de ces travaux, Corte prépare les prochaines étapes de son développement pour le Cosec, le stade Santos Manfredi, la piscine municipale, l’OPAH, la gestion des eaux pluviales, Citadella XXI, ou encore la création d’une station de trail et de sports nature.
Enfin, lors de ce conseil municipal les tarifs du parking Tuffelli ont été revus à la baisse de manière à faciliter l’accès au centre ancien et de soutenir les commerces en favorisant donc un stationnement de courte durée. Ainsi, la première heure de stationnement au parking Tuffelli sera gratuite de novembre à mars. D’avril à octobre, la première demi-heure sera gratuite. Au-delà de cette période de gratuité, le stationnement sera d’un montant de 2,70 pour deux heures en hiver et 3,10 en été. Concernant l’abonnement, il e=reste inchangé, plafonné à 40 euros par mois.
Lors de ce conseil municipal, les élus ont également planché sur le jardin des Logirem dont la consultation des entreprises est lancée, comme le lancement de la consultation des entreprises pour la création de 5 à 6 logements destinés notamment à renforcer l’attractivité des services publics.
En parallèle de ces travaux, Corte prépare les prochaines étapes de son développement pour le Cosec, le stade Santos Manfredi, la piscine municipale, l’OPAH, la gestion des eaux pluviales, Citadella XXI, ou encore la création d’une station de trail et de sports nature.
Enfin, lors de ce conseil municipal les tarifs du parking Tuffelli ont été revus à la baisse de manière à faciliter l’accès au centre ancien et de soutenir les commerces en favorisant donc un stationnement de courte durée. Ainsi, la première heure de stationnement au parking Tuffelli sera gratuite de novembre à mars. D’avril à octobre, la première demi-heure sera gratuite. Au-delà de cette période de gratuité, le stationnement sera d’un montant de 2,70 pour deux heures en hiver et 3,10 en été. Concernant l’abonnement, il e=reste inchangé, plafonné à 40 euros par mois.
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