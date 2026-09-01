Corte se prépare à changer de visage dès janvier prochain

Le conseil municipal a également voté à l’unanimité lors de cette session, l’acquisition de plusieurs parcelles stratégiques représentant près de 3180 m², situées entre l’avenue Jean Nicoli, le cours Paoli et la place Padoue. Des acquisitions qui permettront à la commune de préparer les futurs aménagements du centre-ville, en complément de la transformation de la ville. Ces aménagements consisteront en la création d’un stationnement paysagers d’environ 40 places, d’un îlot de fraîcheur avec un parc arboré et des espaces de détente, des jeux pour les enfants, une nouvelle liaison piétonne vers la place Padoue et le cours Paoli ainsi qu’une coulée verte et de nouvelles continuités piétonnes. Par ailleurs, d’autres acquisitions sont à l’étude dans le centre-ville et la Haute Ville.





Lors de ce conseil municipal, les élus ont également planché sur le jardin des Logirem dont la consultation des entreprises est lancée, comme le lancement de la consultation des entreprises pour la création de 5 à 6 logements destinés notamment à renforcer l’attractivité des services publics.

En parallèle de ces travaux, Corte prépare les prochaines étapes de son développement pour le Cosec, le stade Santos Manfredi, la piscine municipale, l’OPAH, la gestion des eaux pluviales, Citadella XXI, ou encore la création d’une station de trail et de sports nature.





Enfin, lors de ce conseil municipal les tarifs du parking Tuffelli ont été revus à la baisse de manière à faciliter l’accès au centre ancien et de soutenir les commerces en favorisant donc un stationnement de courte durée. Ainsi, la première heure de stationnement au parking Tuffelli sera gratuite de novembre à mars. D’avril à octobre, la première demi-heure sera gratuite. Au-delà de cette période de gratuité, le stationnement sera d’un montant de 2,70 pour deux heures en hiver et 3,10 en été. Concernant l’abonnement, il e=reste inchangé, plafonné à 40 euros par mois.