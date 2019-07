Bastia : U tempu di I Sulleoni

A Lupino, sur le parvis du Centre Culturel L’Alb’Oru, un atelier de découverte à la danse contemporaine a été dirigé par Ismaera Takeo Ishii. Âgé de 30 ans, danseur polyvalent et inclassable, ce japonais d’origine multiplie les expériences à travers le monde et maitrise aussi bien la danse contemporaine que la danse-contact, le modern jazz, le butô, le sabar, le hip hop.

CNI a suivi cet atelier peu commun qui a réuni enfants et adultes.