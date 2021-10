Bastia : Seize élèves finlandaises en immersion au lycée Paul Vincensini

Une belle semaine riche de rencontres, d’échanges, d’excursions et de coopérations s’est terminée il y a quelques jours à Bastia où 16 jeunes finlandais participant au projet Erasmus+ "Think global – Act local, aménageons nos territoires face aux changements climatiques" étaient venus passer une semaine en Corse accompagnés de leurs 3 professeurs dans le cadre du programme de mobilité ente le lycée Paul Vincensini à Bastia et leur lycée, le Vasa Gymnasium à Vaasa.





Pendant leur séjour sur île, ils ont pu profiter d’un énorme changement de décor, du soleil méditerranéen, et ils ont travaillé en étroite collaboration avec leurs jeunes partenaires corses. Hébergés dans les familles, ils ont aussi fait l’expérience de l’hospitalité insulaire et ont partagé des moments de la vie quotidienne tout en communiquant en Anglais !





Durant cette semaine, les jeunes finlandais et corses ont d’abord pu découvrir l’Aldilonda, le quartier historique de la Citadelle de Bastia et ses jardins et ils ont été accueillis par le maire de Bastia. Il ont ensuite visité le Parc de Saleccia, l'Ostriconi, le Parc Galéa, la Casinca ainsi que les îles Lavezzi. Ils ont pu se familiariser avec les plantes caractéristiques du maquis méditerranéen et les plantes endémiques insulaires, découvrir leurs propriétés aromatiques et leur adaptation aux chaleurs et sécheresses estivales. Ils ont ensuite réalisé la création et l'aménagement d'espaces verts au Lycée Paul Vincensini, coeur du projet planifié depuis plus d'un an. Cette activité phare a été préparée sous la houlette du Conservatoire Botanique de la Corse. Sa mise en oeuvre a été possible grâce à la coopération du service de la démocratie participative, du service des espaces verts et de la pépinière de la ville de Bastia, en partenariat avec les pépinières "Les Aromatiques de l’Île de Beauté" labellisées Corsica Grana de monsieur Rogliano. Ainsi le lycée et ses abords ont été embellis pour le plaisir de tous.



L'équipe pédagogique du projet Erasmus+ a été très touchée par l’accueil qui lui a été fait et les retours positifs qu’elle a reçus.



Elle adresse ses remerciements à tous les partenaires qui ont manifesté de l'intérêt pour ce projet et qui ont participé à sa réalisation ; elle félicite les jeunes finlandais et corses pour leur collaboration et leur enthousiasme.



L’équipe corse (17 jeunes et leurs 3 professeurs) partira en janvier 2022 pour retrouver ses partenaires finlandais chez eux à Vaasa. Cette deuxième mobilité des participants sera la prochaine étape du projet «Think global – Act local » qui s'achèvera au mois de février.