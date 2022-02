Bastia : Sainte Bernadette célébrée à Notre Dame de Lourdes

On se souvient que l’an passé le Père Nicoli avait « frappé fort » en obtenant pour sa paroisse le prêt de la relique de Sainte Bernadette qu’il était allé lui-même chercher à Lourdes. Autre invitée, de cette fête 2021, Sœur Bernadette Moriau, la 70ème et dernière miraculée de Lourdes. Des moments rares, empreints de recueillements, de prières, de ferveur.





Mais fêter Sainte Bernadette peut tout aussi bien se faire dans une plus stricte intimité, en une plus grande simplicité comme ce vendredi à Bastia. « Bernadette était la simplicité personnifiée » souligne le curé de Notre Dame de Lourdes. « Bernadette à qui est apparue la Vierge n’avait pas de charisme pour parler au sens surnaturel de la chose. Elle ne s’est jamais glorifiée du privilège de l’apparition. Sa mission était tout simplement pour elle la transmission du message de Marie. La simplicité de Bernadette rend la sainteté accessible à tous. Le mystère de Lourdes est une porte d’entrée pour vivre la sainteté. Et la sainteté c’est se laisser abandonner entre les mains du Seigneur. La sainteté doit d’ailleurs être un état ordinaire de notre vie ».