Bastia : Quand les jeunes s'attaquent aux mégots de la ville

À l'occasion du mois sans tabac, l'association LEIA (Lien, Ecoute, Initiative, Accompagnement) oeuvrant pour les jeunes en difficulté, s'est associée à la ville de Bastia pour une la campagne de ramassage "mon quartiers sans mégots".



Accompagnés de trois éducateurs, 8 jeunes suivis par l'association, vont passer 3 demies-journées à ramasser les déchets et principalement les mégots dans la rue. Différents partenaires s'associent à la collecte, c'est le cas par exemple de l'école de la deuxième chance. Cette initiative est vue d’un bon œil par les jeunes comme le raconte Yannick Gassmann, 20 ans au chômage : "C’est mieux que de rester toute la journée devant la télé, ça permet de nettoyer la ville, en plus on est entre amis."



Au bout d'une heure de ramassage, les jeunes avaient déjà récupéré quatre seaux remplis de mégots. Une action importante, comme le rappelle Bruno Vuoso, éducateur à LEIA : "Un mégot pollue 500 litres d'eau, il est important de les ramasser car on sait très bien qu'ils finissent souvent dans la mer."



Lors de cette action, les bénévoles sensibiliseront les passants à l'impact environnemental qu'engendre le jet de déchets et de mégots sur la voie publique.

Il faut dire que la ville de Bastia manque de cendriers publics et de poubelles surtout près des plages comme le constate Yannick Gassmann :"Il devrait y avoir des poubelles au moins tous les 5 mètres. Chez moi à Lupinu, il y a des endroits où il y a des tas de mégots mais rien pour les jeter, c'est vraiment dommage."



Une belle initiative qui pourrait être amenée à se reproduire.