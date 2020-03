Bastia : Quand les artisanes étalent leur savoir-faire

Sur place, ces dames, de tous âges, ont pu faire admirer leur talent et leur savoir-faire dans de nombreux domaine : bijoux, coutellerie, biscuiterie, coiffure, peinture, mode…

« Ce Salon est l’occasion de mettre en avant les métiers au féminin » expliquait Louise Nicolaï, présidente de l’U2P. « On peut constater que nous avons des artisanes, des créatrices de très haut niveau dans tous les domaines. En Corse, sur 25 000 artisans, 30% sont des femmes. On note une forte progression car il y a peu elles n’étaient que 15% ».





Et ce nombre risque d’augmenter encore au vu du public féminin intéressé par les ateliers, conférences, défilés et autres démonstrations mis en place ce dimanche par Donne Artigiane. « Les artisanes sont là aussi pour parler de leur expérience, de leur parcours, conseiller et donner envie à d’autres femmes de se lancer dans l’artisanat. De notre coté avec l’U2P et la Chambre de Métiers nous sommes là pour les aider dans leurs démarches» ajoutait Louise Nicolaï. Des artisanes aux grands talents donc ce dimanche mais pas que.

En effet, étaient invités les Compagnons du devoir qui sont des apprentis et qui, eux aussi, sont dans la mixité.