Bastia : Quand le photoreporter Reza et les élèves de l’école Charles Andrei exposent "leur terre, leur famille"

En février dernier, la médiathèque Duriani avait invité en résidence d’artiste en milieu scolaire le photoreporter Reza Deghati. Artiste engagé, l'homme qui parcourt le monde depuis plus de trente ans, sillonnant plus de cent pays, photographiant les conflits et les catastrophes humaines, avait fait halte à Bastia pour partager ses témoignages avec les enfants de l'école Charles Andrei.



Un projet de 3 mois

« Le projet a duré environ 3 mois » explique Jessica Pinna, initiatrice du projet, animatrice au Secteur jeunesse de la médiathèque. « Il y a eu tout d’abord une semaine de résidence sur site à la médiathèque avec la classe de CM2 de Mmes Grimaldi et Latorre et Reza. Puis 8 semaines de suivi à distance par Reza et sa femme Rachel, et d’accompagnement des élèves dans leur travail de reporter en classe assurée par moi-même. J'ai fait le lien durant le projet entre Reza et l'école. Ensuite, nous avons eu une semaine sur site pour finaliser l’exposition, le travail des cartels avec les enfants, Reza et Rachel puis enfin l’accrochage et le vernissage de l’exposition ».



Lors du vernissage qui a eu lieu en début de semaine, un certificat de formation au langage de l’image de l’école de photographie de Reza, la « Reza Visual Academy » a été remis aux enfants.



L’exposition de leurs photographies, tirées en 50x70cm, est visible tout au long de ce mois de mai à la médiathèque Barberine Duriani. « Elle a vocation à être itinérante pour la saison 2023-2024 » précise Jessica Pinna.

Cette résidence a également été filmée du début à la fin par une équipe de tournage et elle fera partie intégrante d’un documentaire sur le photoreporter Reza.