Bastia : Quand le Toga FCB renaît de ses cendres

Toga est un quartier historique de Bastia. Entre 1857 et 1977, il constituait la zone industrielle de la ville, abritant aussi l’hôpital. C’est, comme souvent le cas, autour d’un comptoir de bistrot qu’en 1977 est créé le Toga Football Club Bastia. « Nous étions tout un groupe d’amis et un soir on a décidé de fonder ce club de quartier » se souvient Jacques Pianelli, président du nouveau TFCB , dont le papa, Dominique, a été le 1er président du club. « On a cette idée de reformer le club depuis 2 ans environ, mais tout s’est accéléré ces dernières semaines avec un extraordinaire engouement ». Anciens dirigeants, anciens joueurs du TFCB, riverains du quartier se sont rencontrés avec à l’ordre du jour de relancer le club. « C’est un club mythique. A l’époque, dans les années 70 et 80, c’était le seul club de Bastia intra-muros » souligne Jacques Pianelli. « Dans ces années-là, on pouvait se targuer d’avoir le plus grand nombre de licenciés à la Ligue Corse de Football. On tournait autour de 500, des poussins aux seniors ».L’histoire du club fait partie du patrimoine bastiais. « Nous étions tous joueurs de foot, mais dispersés dans les divers clubs de la périphérie », poursuit Jacques Pianelli. « On se retrouvait au bar du quartier et un jour on a eu ce projet de club. Comme à l’époque on était tous un peu fans de la Fiorentina, le violet s’est imposé naturellement comme couleur du club ». À cette époque n’existaient que trois championnats amateurs en Corse : 1ers série, PHA et DH. « On a démarré en 1re série, mais on s’est vite retrouvé en DH. On jouait sur notre stade en tuf ou à Erbajolo. Parallèlement on a entamé un gros travail sur les enfants, les poussins à l’époque. Peu à peu le club s’est étoffé pour devenir durant 3 ans celui qui avait le plus de licenciés sur l’île. Et pourtant nous n’avions pas vraiment d’installations ». Chaque année, dans les années 80, les deux tournois de sixte du club faisaient le plein. On s’y pressait de toute Corse : tournoi de jeunes en avril, tournoi pour les seniors en été. « En 1979, c’est Alberto Tarantini, champion du monde avec l’équipe d’Argentine en 1978 et qui venait de signer au Sporting, qui a donné le coup d’envoi du tournoi jeunes », se remémore Jacques Pianelli. En 1986, le club commence à s’essouffler, notamment en catégorie senior. Le TFCB et le RO Cardo, club de DH également, qui lui peinait à avoir des gamins, décident donc de fusionner en une AS Toga Cardo. « Ça a été une très bonne fusion, une fusion saine, car nous avions les mêmes vues sur le football amateur. On s’est unis pour faire bloc », explique J. Pianelli. « La fusion a duré quelques années puis on a dû se mettre en sommeil à la fin des années 90, absorbé par le CAB et en proie à des problèmes d’installations ».Alors que l’association vient tout juste d’être inscrite au Journal officiel, les dirigeants ne veulent pas brûler les étapes. « On va débuter à la rentrée avec les catégories U5 à U10 avec un entraîneur diplômé pour les chapeauter, et une équipe de vétérans. On fera des tournois et des plateaux. On verra ensuite au fur et à mesure, en fonction aussi de nos installations, car pour l’heure notre terrain de Toga a été déclaré insalubre. On a engagé des discussions avec la CAB, propriétaire des lieux, pour faire les quelques travaux nécessaires. On tente le pari de refaire de Toga un grand club. Ne pas tenter ce pari serait une défaite pour nous.». Et les projets ne manquent pas pour les Jacques Pianelli, président, Ange-Michel Di Vita, président délégué, Jean-Etienne Venturi, trésorier, Hajar Rzouki, secrétaire. « On souhaite accueillir tous les enfants du quartier et dans ce but on va faire le tour des écoles du secteur. On sera présent aussi à la Fête du sport de la CAB en septembre. Ce club permettra de redynamiser ce quartier de Toga en organisant des tournois, mais aussi des concours de belote, de pétanque, des lotos, des tombolas. On pense aussi diversifier nos activités avec du tennis-ballon, du foot/golf ou de l’apprentissage au futsal ».Marcelle Pianelli, fille de Jacques, petite-fille de Dominique président historique du club, est la marraine du TFCB dont Francis Ferrarini, Philippe Viola et Charles Capia, des historiques, sont les présidents d’honneur.