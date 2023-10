Bastia : Quand des artistes embellissent les murs de l’EHPAD-USLD de Toga

Pour ce projet, Antoine Asaro, artiste-peintre, plasticien, est intervenu afin de réaliser des fresques murales sur le thème «Paysages de Corse » et « Lieux de vie » au sein de la salle de restauration et dans les allées de déplacement de l’USLD. « Une partie des œuvres a été réalisée dans le cadre de l’appel à projets Culture et Santé 2023/2024 co-financé par l’Agence Régionale de Santé de Corse et la Collectivité de Corse » souligne Christophe Arnould, directeur général du Centre Hospitalier de Bastia. « Les résidents, ainsi que le personnel soignant, ont été impliqués dans la réflexion des thèmes et la réalisation des ateliers d’art-thérapie » ajoute Jean-Luc Pisella, directeur du site de Toga.



L’objectif du projet était de valoriser la cohésion quotidienne entre les équipes soignantes et les résidents tout en rendant ces espaces de vie chaleureux et dynamiques. Utiliser l’art comme un élément essentiel du « bien vieillir » et associer les thèmes, les couleurs et les formes permet de stimuler les sens des résidents et de diminuer l’anxiété, la dépression et la déambulation sévère par des pratiques non-médicamenteuses, mais également de valoriser et maintenir l’autonomie des résidents et leurs liens sociaux. « C’est un travail artistique professionnel que je pratique pour embellir les murs des hôpitaux » explique Antoine Asaro. « Depuis 10 ans que je pratique ces interventions je me suis rendu compte qu’il y avait aussi un aspect pédagogique, psychologique car souvent les personnes sont hospitalisées plusieurs mois. Les œuvres ne sont pas uniquement faites pour être regardées mais aussi pour être découvertes comme dans un musée. On a recueilli l’avis des soignants et des patients pour réaliser ces œuvres à travers un questionnaire. Il en est ressorti qu’ils avaient une préférence pour des paysages, des vues un peu lointaines sur l’extérieur. J’avais fait le même travail avec des enfants et on avait pu dialoguer autour des fresques. Ici, comme le budget était limité, avec Marielou Albertini, la présidente des Pinceaux du cœur, dont je fais partie, on a décidé d’étendre les œuvres à d’autres murs, bénévolement ».



Des artistes bénévoles

A ce beau projet est donc venue se greffer l’association « Les pinceaux du cœur » afin de compléter les œuvres réalisées dans les autres espaces de vie de l’USLD. « Notre association regroupe une centaine de personnes, artistes ou non » indique Marielou Albertini, artiste peintre. « Nous sommes des bénévoles prêts à donner de notre temps, de notre talent, de notre énergie pour venir donner de la joie aux enfants et adultes malades. Cette action à l’Ehpad USLD de Toga est notre10ème action. Il y a eu en amont une concertation avec le docteur Noël Sarradel qui a organisé une table ronde avec le personnel soignant pour discuter du projet et quoi réaliser. Nous sommes ensuite venus prendre les mesures. La réalisation des fresques murales a pris tout un week-end. Pour les non artistes, ceux qu’on appelle les petites mains, Antoine Asaro, Pierre Battesti et moi-même sommes venus la veille pour faire des dessins qui ont ensuite été peints par nos petites mains. On les a assistées, conseillées durant tout le week-end dans la réalisation de leur œuvres ».



Prochainement « Les pinceaux du cœur » décoreront la cour d’école de Venzolasca dont la mairie aide beaucoup l’association puis les 25 et 26 novembre artistes et petites mains réaliseront des fresques à l’hôpital de Bonifacio.