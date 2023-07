Bastia-Poretta : Il y a 79 ans, disparaissait Antoine de Saint-Exupéry

Le 31 juillet 1944, le Commandant Antoine de Saint-Exupéry prenait son dernier envol depuis l’aéroport de Poretta aux commandes du F-5B-1-LO pour une mission cartographique. Ill ne reviendra jamais et sa disparition restera un mystère jusqu’à la découverte en 1998, d'une gourmette à son nom remontée dans les filets d'un pêcheur près de l'île de Riou, au large de Marseille où 5 ans plus tard, sera identifie l’épave de son appareil. Ce lundi, à l'occasion du 79ème anniversaire de sa disparition une cérémonie commémorative a eu lieu devant la stèle de l'aéroport, réunissant les autorités civiles et militaire.



La commémoration a débuté par l'évocation solennelle du souvenir de l'illustre aviateur par le secrétaire de l'Association Nationale des Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air (ANORAA). Un moment poignant a suivi avec la lecture d'un extrait du célèbre ouvrage "Le Petit Prince" par Irina, une élève de 4ème au collège de Biguglia. Cet extrait, empreint de poésie et de sagesse, a rappelé la profondeur et l'universalité des enseignements contenus dans cette œuvre intemporelle.



L'hommage s'est ensuite poursuivi par un rappel de l'histoire du commandant Antoine de Saint-Exupéry, évoquant ses exploits en tant qu'aviateur et son engagement pour la France. La solennité de la cérémonie s'est exprimée par le dépôt de gerbes de fleurs en mémoire de l'aviateur disparu par différentes autorités, notamment l'ANORAA, l'ANSORAA et la base 126 de Solenzara, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse, la Collectivité de Corse, les maires de Lucciana et Borgo, ainsi que la Préfecture de la Haute Corse. Un moment de recueillement et de respect a été marqué par une minute de silence en mémoire de l'écrivain aviateur.







