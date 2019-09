Bastia : Mission accomplie pour Libri Mondi

Il est 18h30 ce samedi après-midi dans les jardins suspendus du Musée de Bastia. Sébastien Bonifay, président de ces rencontres littéraires, souriant et décontracté prend le micro pour annoncer le 3e invité du jour. Il précise immédiatement : « la chance que nous avons de recevoir un auteur comme Iain Levison, totalement insaisissable ! »

Le débat est animé par Bénédicte Giusti accompagnée d’un interprète. Dès les premières questions, le ton est donné : pas de langue de bois. L’auteur est intarissable et plutôt pessimiste sur les sujets politiques et sociaux – Donald Trump et Boris Johnson en prennent pour leur grade – ou sur la scolarité aux Etats-Unis. Il dénonce cette société à deux vitesses, la différence entre les pauvres et les riches et capte l’assemblée avec ses anecdotes toujours croustillantes, comme son expérience dans l’armée de Sa Majesté pour faire la chasse au trafic de drogue…plutôt qu’aux trafiquants !

Bénédicte précise qu’il y a « beaucoup de noirceur et de pessimisme dans [ses] livres mais aussi beaucoup d’humour ». La réponse de Iain Levison déclenche des sourires : « Je dois être en colère mais je n’en suis pas sûr. Je ne suis pas toujours en adéquation avec mes sentiments ! » Il poursuit : « J’ai fait l’expérience de boulots affreux, il y avait des moments marrants, j’essaye d’exploiter ça. Je ne pense pas faire de littérature engagée, j’ai juste un point de vue différent. »



Dans son dernier livre, Pour Service Rendu aux éditions Liana Lévi, il revient sur le traumatisme du Vietnam : « Cette guerre est le début du déclin de l’Amérique, dit-il, la fracture politique de l’époque se prolonge encore aujourd’hui. Le Vietnam a mis fin à quelque chose, il a divisé la nation. »

Les hommes politiques ne sont pas épargnés : « Toutes ces personnes qui se disent être des gens biens aussi, mentent souvent, cachent quelque chose. C’est comme ces mouvements contre les gays, il y a souvent des gays refoulés. Certains sénateurs américains prônent la moralité alors qu’ils sont immoraux. Mais le mensonge ne dure jamais longtemps. »



Bénédicte l’interroge sur les femmes et la représentation qu’il en fait dans se romans. « C’est la question que me pose ma maman ! » s’exclame-t-il alors qu’il déclenche les rires du public.

Sur son style, il avoue : « mes romans changent beaucoup au cours de l’écriture. Je commence avec une idée puis les personnages prennent vie et je me laisse porter par les situations qu’ils vivent. »

Les deux dernières questions reposent sur l’industrie de l’édition US qui, pour lui est « un désastre. Il est impossible d’écrire une histoire d’adultes à moins de faire partie du cercle littéraire de Brooklyn. Heureusement qu’il existe des éditeurs en France qui nous font confiance » et sur le cinéma « il y a déjà eu deux adaptations de mes romans au cinéma – Arrêtez-moi là et Un petit Boulot, NDLR – et, avec un peu de chance, ils vont tous être adaptés ! » La rencontre se termine et le public conquis se dirige vers la séance de dédicace qui prolonge les échanges.





