Bastia : Les travaux de réhabilitation du cimetière Ondina se poursuivent

Depuis le début de l'année, le cimetière Ondina à Bastia, inauguré en 2014, bénéficie enfin d'une réhabilitation tant attendue, après près de dix ans de blocages administratifs et techniques. Le chantier, lancé pour un budget de 16 millions d'euros, se concentre sur la correction de graves désordres structurels, notamment des fissures, des affaissements de chaussées et des glissements de terrain.



Près de 30 ouvriers s'activent actuellement sur le site, engagé dans des travaux de stabilisation et de réhabilitation. Au programme, la mise en œuvre de 3 200 m² de béton de structure, la démolition et la reconstruction de 4 800 m² de murs, ainsi que le renforcement de 6 678 m² de murs de soutènement. « Les travaux consistent à renforcer l'ensemble des murs du cimetière, actuellement jugés instables. Nous procédons par ancrages de 10 kilomètres dans les murs existants, en les renforçant avec un nouveau mur d'une épaisseur de 20 à 30 cm. » précise Philippe Schilling, directeur de travaux chez NGE Fondations.



Des défis techniques à surmonter

Le chantier présente des défis techniques considérables. « Ce sont des travaux d'envergure avec des difficultés techniques, notamment en hauteur, ce qui nécessite des équipements spécifiques. Le profil du site pose des défis en termes d'espace, car il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace autour des caveaux », explique Philippe Schilling. Malgré ces obstacles, l'avancement des travaux est jugé satisfaisant. Pierre Savelli, maire de Bastia, a exprimé son optimisme : « Depuis le 7 mars 2015, un grand nombre de choses ont été faites pour soutenir les familles. Aujourd'hui, nous sommes un peu soulagés de voir l'avancée des travaux et leur qualité. »



Les travaux devraient se terminer au premier trimestre 2026. Pendant cette période, l’accès principal au cimetière a été temporairement modifié pour faciliter la circulation. Des zones sont actuellement balisées et fermées au public. Le maire a rassuré les familles : « Nous mettons en place des mesures pour garantir l'accès aux familles. Pendant les périodes de vacances et les fêtes, elles pourront accéder à certaines zones, mais des restrictions seront en vigueur lorsque des travaux seront en cours. Une attention particulière sera portée à la période de la Toussaint. »



Un passé tumultueux

Ouvert en 2014, le cimetière Ondina a rapidement rencontré des problèmes d'effondrement et d'accessibilité, entraînant des exhumations et des plaintes. Après des années de négociations avec les assurances, la mairie a finalement obtenu 14 millions d’euros pour initier les travaux de réhabilitation. À terme, l'objectif est de faire du cimetière Ondina un véritable lieu de paix et de mémoire. « Tous les murs devront ainsi être reconstruits ou très fortement renforcés, tandis que le parking a dû être démoli pour être reconstruit avec une pente moins forte. Les sépultures seront toutes accessibles pour la Toussaint, et le seront pleinement par divers paliers jusqu’à la livraison totale au premier trimestre 2026. » détaille Pierre Savelli.



Ces travaux s’annoncent d’une haute technicité, avec dix kilomètres de ferraillage à réaliser et un nouveau mur à construire devant l’existant pour assurer la sécurité et la pérennité du site.