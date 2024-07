Bastia : "Les mini loups" du boulevard Graziani grandissent

La structure a fait l'objet de travaux d'agrandissement et le 11 juillet les nouveaux "Mini loups" du quartier ont été inaugurés en présence du maire de Bastia Pierre Savelli et des représentants du service Petite enfance de la Mairie de la ville ainsi que du service de la Protection Maternelle et Infantile et de la CAF de la Haute-Corse.

Outre le gain de places - la structure passe de 15 à 24 - qui permettra de répondre favorablement à la demande des familles et un meilleur accueil des enfants de centre-ville, les travaux effectués ont été complétés par la création d'une cour extérieure de 45 mètres carrés.



L'initiative, unanimement appréciée et menée à la satisfaction générale, est à mettre à l'actif de Marie-Paule Ciosi, gérante du groupe The Kids, qui chapeaute, déjà, 4 crèches de la région bastiaise, et Priscilla Souto, directrice générale

.