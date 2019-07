Bastia : Les guides au service du Second Empire !

Rédigé par Philippe Jammes le Jeudi 11 Juillet 2019 à 20:25

Séance de formation ce jeudi au musée de Bastia. Sylvain Gregori, directeur du musée et Audrey Giuliani, responsable des expositions temporaires et des publications, ont reçu les guides de l’Association des Guides du Palais des Gouverneurs et du Patrimoine, afin de les sensibiliser et de leurs présenter en détail la nouvelle exposition temporaire : «Corsica Imperiale, Napoléon III et la Corse (1851-1870) ». Cette association, créée il y a quelques années seulement, regroupe une dizaine de guides nationaux, diplômés de l’université de Corse, et dont la présidente est Parisa Semari- Paolantoni.

CNI a suivi les guides…

*Association des Guides du Palais des Gouverneurs et du Patrimoine : 06.81.37.70.41



