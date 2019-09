Bastia : Les deux hommes interpellés avec arme et gilet pare-balles placés en détention

Arrivés séparément au Palais, ils ont été tous les deux mis en examen et placés en détention à Borgo.

La procureure de la République les a mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", "infraction à la législation sur les armes" et "refus de prélèvement d'ADN" et demandé leur placement en détention.

Le juge des libertés et de la détention a accepté cette demande.

A leur sortie du tribunal plusieurs parents et amis leur ont manifesté leur soutien face aux forces de l'ordre qui n'ont pas eu à intervenir.