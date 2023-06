Bastia : Les CM2 qui vont rejoindre le collège à l'honneur

Mardi 6 juin, la municipalité de Bastia a organisé une cérémonie spéciale à la salle polyvalente de Lupino pour célébrer le passage en 6e des plus de 300 élèves de CM2 de la ville. Dans une ambiance festive, les enfants ont participé à cet événement marquant, qui a été instauré il y a quatre ans, en 2019. "Nous souhaitons vraiment marquer ce moment très important que nous avons tous vécu, le passage du cocon du primaire à la sixième, où les méthodes de travail diffèrent et représentent un tournant dans la vie d'un enfant. Organiser cette cérémonie est essentiel pour la construction de l'enfant et pour marquer ce moment avec tous les enfants de la ville réunis." explique le maire Pierre Savelli.



La directrice de l’éducation et de la vie scolaire à la mairie, Mathilde Thieblemont, a également pris la parole lors de la cérémonie. Selon elle, cette célébration est un moyen de soutenir les enfants dans leur transition vers le collège et l'adolescence. Elle a souligné : "Pour les différentes classes présentes, cette cérémonie marque le début de leur passage vers le collège et l'adolescence, une étape soutenue et encouragée par la municipalité de Bastia."





Un cadeau symbolique

Cette année, un cadeau symbolique a été choisi pour accompagner les élèves dans cette transition : la bande dessinée intitulée "Paoli". "Nous avons réalisé que la vie de Pascal Paoli n'était pas forcément connue, alors nous avons voulu partager un aspect de l'histoire insulaire à travers cette bande dessinée, et plus simplement refaire découvrir Pascal Paoli aux jeunes générations. De plus, il s'agit d'une belle bande dessinée qui a beaucoup plu aux élèves." explique le maire.