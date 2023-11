Bastia : Le collectif Pegasus réinvente "Oncle Vania" de Tchekhov

Mise en scène : Océane Court-Mallaroni, assistée de Maxime Coudour

Comédiens : Coralie Russier, Jérémy Alberti, Antoine Albertini, Delphine Leoni, Charlotte de Casanova, Jean-Emmanuel Pagni

Création lumières : Yann Even

Son : Pierric Serre

Création vidéo : Doriane Bouisset

Costumes : Gwendoline Bouget

Le centre culturel l’Alb’Oru à Bastia s'anime ce vendredi avec la première de "Vania" par le Collectif Pegasus. Une adaptation captivante de la pièce classique d'Anton Tchekhov qui plonge le public dans une réflexion poignante sur l'amour, la désillusion, et la quête perdue de sens. « Notre Collectif Pegasus est une jeune compagnie basée en Corse du Sud, à Sotta, spécialisée dans les arts du spectacle vivant », explique Océane Court-Mallaroni, metteure en scène. Malgré sa création en 1897, la pièce demeure d'une pertinence frappante, Tchekhov incitant à une réflexion sur un monde en détresse, trop souvent négligé.Sérébriakov, professeur égoïste et tyrannique, et sa nouvelle femme Éléna perturbent la vie paisible de Sonia, fille de Sérébriakov, de l’oncle Vania et d’Astrov, médecin alarmé par la disparition de la faune et la destruction des forêts. L'ennui et la souffrance règnent alors que les relations s'entremêlent : Sonia aime Astrov, qui convoite Éléna, objet des sentiments de Vania. Ce dernier, autrefois admirateur inconditionnel du professeur, sombre dans la déception jusqu'à dégainer un pistolet. Une histoire où l'amour et la quête de sens semblent échapper à ces personnages désespérés.La première représentation a lieu ce vendredi à Bastia, avec d'autres dates déjà programmées dans toute la Corse. Chaque première conserve son charme unique, suscitant l'envie irrésistible d'y assister.