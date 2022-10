Bastia : Laurent Ballesta nous plonge dans les fonds marins de la Corse

Cinq expéditions Gombessa, une sixième est à venir. Pour Laurent Ballesta, l’exploration du Parc marin du Cap Corse et de l’Agriate nécessite encore plus de recherches. Pour CNI il revient sur ses plongées innovantes et sur son rôle d'ambassadeur de la fête de la science en Corse.



- Pourquoi avez-vous choisi d’être le parrain de la fête des sciences en Corse ?

- D’abord parce qu'on me l'a proposé. Ça me fait très plaisir, je suis très fier qu’on me l’ ait proposé. Je trouve que c'était normal d'accepter parce que la Corse m’a offert tellement de belles choses. Ma dernière année universitaire, je l’ ai fait à la fac de Corte. Puis, j'ai fait de nombreuses missions partout en Corse, même en dehors des réserves, et p lus particulièrement maintenant qu’on mène des études très précises autour du Cap Corse, donc c'était normal d'accepter de donner un peu de mon temps. Après c'est une responsabilité toute relative, mais en tout cas si ça peut motiver un certain nombre de jeunes à monter leurs projets et avoir plus d' enthousiasme je serais très content d'avoir donné ma contribution.



- Vous avez donc un lien particulier avec l’île ?

- B ah ou i , comme je disais j'ai fait mes études ici, j'ai fait énormément de plongées depuis depuis plus de 20 ans et j'ai mené quand même beaucoup de missions. Je suis très attaché à la Corse. Si je n'avais pas autant de racines dans ma région natale en Occitanie, je crois que j'aimerais vivre ici, c'est certain.



- A quand la Gombessa 6 ?

- E n 2023. On reviendra avec beaucoup plus d e moyens dont l'utilisatio n de deux petits sous-marins transparents pour pouvoir descendre au fond des scientifiques qui ne peuvent pas faire ces plongées, comme par exemple des géologues, des géophysiciens dont l'expertise est précieuse. Il y aura plus de 20 chercheurs qui seront investis à traiter nos données. Puis le sous-marin va permettre sans doute de faire descendre les gestionnaires et les décideurs Corses . J’espère que Gilles Simeoni aura envie de venir voir ces patrimoines sous-marins.



- L'expédition ne devait durer que deux ans ?

- En fait c'est le principe même de l'exploration o n ne peut pas savoi r ce qu'on va trouver. Au début je pensais qu' une exploration, une mission suffirait peut-être pour résoudre le mystère des anneaux du Cap Corse et en fait non i l en faut plus que ç a . Mais c'est passionnant parce qu'on retrouve tellement d'autres choses en parallèle. I l y a tellement de choses à voir à découvrir...mais l 'année prochaine ça sera la dernière année, ça, j’y crois .



- Quelques mots à propose de cette exposition ?

- Dans mes photos aujourd’hui, on voit des espèces qui n’ont jamais été photographiées. Avec mes photos, je cherche juste à montrer qu'il peut y avoir des choses encore inconnues, des choses n'ont pas encore été illustrées. Il n’y a pas besoin de partir au bout du monde. Sur ces clichés on voit des espèces qui vivent dans les eaux du Cap Corse, u n peu sur la Plaine Orientale et on ne voi t quasiment que des espèces inédites . Ce qui m'intéresse c'est que ce n'est pas d'immortaliser la simple beauté des fonds marins car on la trouve partout. Moi, ce qui m’ intéresse ce sont les mystères. Je suis bien plus intrigué par un petit animal qui peut paraître moche, mais dont on ne sait rien, ce qu'on a jamais vu ou vu qu'une seule fois plutôt que par le plus beau des dauphins. C’est ce qui m’attire. Je resterais toujours beaucoup plus captivé devant l'image de quelque chose de mystérieux que devant l'image d'une d' une beauté facile et bien connue.



- Quelles espèces on peut admirer ?

- L'ange de mer, par exemple, j'ai été le premier à l' avoir photographié ici en Corse en 2019, i l a n’avai t pas été photographié. Le mérou à dents de chien, il n' a jamais été photographié non plus. Où l’on voit aussi des comportements, par exemple la roussette, qui est bien connue et facile à observer, en train de manger les œufs des picarels . C’est une photo inédite et c’est ce qui m'intéresse.



- Vous serez encore à Bastia en ce moi d'octobre. Où nos lecteurs pourront avoir l'occasion de vous rencontrer ?

- Je reviens le 22 octobre pour une conférence au théâtre de Bastia et peut-être il y aura une expo ou un prolongement de celle-ci à l’issue de la mission l’été prochain.