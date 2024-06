Bastia : Laurence Appietto Raffaelli et Karma Koma fêtent 20 ans de mode au festival Creazione

La marque célèbre ses 20 ans d’élégance à l'occasion du festival Creazione. L'éblouissante robe de 3 mètres 50 dans la cour des Gouverneurs a été imaginée et conçue par Laurence Appietto Raffaelli et son équipe. La ligne de Karma Koma est d’abord destinée aux périodes chaudes. Mais la créatrice l’a étendue aux autres saisons pour former un vestiaire complet : robes, combinaisons et aussi vestes et pulls sont disponibles à l'achat. Pas de motifs à l’horizon, mais une déclinaison de nombreuses couleurs unies et d’innombrables tissus au choix qui laissent une grande liberté de mouvement. Le dos nu s’impose comme la griffe du label. Ce décolleté symbolise la sensualité, la féminité et surtout, la liberté de la femme moderne. Appietto Raffaelli fait partie de ces irréductibles qui ne suivent pas la tendance. Ses codes sont réutilisés dans chaque vêtement. Ceux-ci sont renouvelés avec la créativité qu’elle acquiert dans ses expériences à travers le monde : « Je reste inspirée par les voyages et ma vie. »



La prochaine collection hiver qui sera dévoilée en juillet, empreinte de son fil conducteur au monde du 7e art. Quentin Tarantino et Stanley Kubrick inspirent la ligne de vêtements aux allures rétrochic. Aujourd’hui, Karma Koma c’est plus de 230 points de vente, en Indonésie, en Belgique et en France.