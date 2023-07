Bastia : La culture manga s'invite à l’Alb’Oru

« Les ateliers manga ont lieu tous les 1ers mercredis de chaque vacances scolaires» explique François-Xavier Leoncini qui, avec Jessica Pinna, est à l'initiative de ce club Manga. « Ces ateliers regroupent une cinquantaine de personnes de tous les âges et on y propose aussi des rencontres avec des auteurs ou des journalistes spécialisés. Avec cette fête à Bastia on essaye de ressembler aux grandes conventions manga et on propose toutes sortes d’ateliers et d’animations pour un public à partir de 10 ans avec aussi deux expositions, « Collection Cosplay » et « L’art d’Anthony Forini », une boutique de produits dérivés et une librairie en partenariat avec Alma avec dédicaces des auteurs présents».



Parmi les moments phares, le défilé cosplayers qui réunira 25 personnes. « Ce défilé sera inédit car cette année on monte d’un cran avec un défilé façon Japan Expo Paris » souligne FX Leoncini. Autre moment à ne pas manquer, la table ronde réunissant autour de Matthieu Pinon, parrain de l’évènement, 4 auteurs. « Ce sera une sorte de master classe » indique FX Leoncini. Également à suivre de près : la remise du prix du meilleur apprenti Mangaka 2023. Le concours avait été lancé en octobre avec 3 thèmes : Les géants, la métamorphose et les robots.