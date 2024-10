Bastia : La bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso Prelà organise son 4e séminaire médiéval

Le séminaire sera illustré par deux interventions d'experts dans le domaine. À 10h, Gilles Giovannangeli, agrégé d'histoire et chercheur associé au Laboratoire d'archéologie méditerranéenne médiévale et moderne, présentera « La vie de château » au temps des Cinarchesi, en s'appuyant sur les fouilles en cours du site de Litala, une fortification seigneuriale des XIIIe et XIVe siècles. M. Giovannangeli est également responsable de plusieurs chantiers de fouilles en Corse du Sud, dont le village médiéval de l'Ortolo et le castellu di Litala, et a publié plusieurs articles sur les castelli du Sud de la Corse à la fin du Moyen Âge.



L'après-midi, à 14h, Alain Venturini, conservateur général du patrimoine honoraire et ancien directeur des Archives de la Corse-du-Sud, interviendra sur « Les Obertenghi et la Corse au XIe siècle. Réexamen de la question ». M. Venturini, qui a publié plusieurs ouvrages sur la Corse médiévale, apportera un éclairage nouveau sur cette période clé de l’histoire de l’île.



Les exposés seront introduits par Antoine Franzini et Philippe Colombani, qui animeront également les discussions à l'issue de chaque présentation, permettant ainsi un échange enrichissant autour des thèmes abordés. Ce séminaire constitue une occasion précieuse pour les passionnés d'histoire médiévale de se réunir et d'approfondir leurs connaissances sur le patrimoine corse.