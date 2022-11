Bastia : La Spassighjata fait son grand retour le 10 décembre

« Nous venons tout juste de nous structurer, mais il était très important pour nous de programmer cette Spassighjata » souligne Sébastien Graziani, vice-président de l’association. Après la mésaventure « A Serra di u Capicorsu » d’octobre et les vives critiques qui ont suivi, l'Associu Mantinum s'est réorganisée autour d'un nouveau bureau qui organisera le célèbre City Trail du 10 décembre prochain.

« Nous sommes pour la plupart des coureurs du club Mantinum ou des amis, des membres de la famille et nous avons aussi le retour parmi nous d’anciens membre de l’associu »



Concernant le city trail du samedi 10 décembre, il comprendra une course de 9km600 (dénivelé positif cumulé de 270 mètres), une marche sportive de 5 km et une course pour les enfants de 4 à 10 ans sur le marché et dans la rue Napoléon (parcours de 600 mètres) suivi d’un gouter offert par l’association.

Pour le city trail, le tracé empruntera les rues du centre-ancien mais aussi l’Aldilonda, le Spassimare, le Mantinum, grimpera jusqu’à St Antoine avant de redescendre sur la place du marché via les escaliers du théâtre.

Départ de la Course des enfants sur le marché, à 16h (inscriptions sur place le jour de la course).



La remise des récompenses après l’arrivée de la course au théâtre de Bastia. L’ensemble des coureurs du City Trail et des personnes ayant assistées à la marche sont invités à cette soirée au théâtre de Bastia à partir de 20 heures. Au programme veau à la broche, salades, gâteaux, bières et clémentines.

« Cette Spassighjata sera fidèle aux valeurs du partage, de la convivialité, de la macagna et bien sûr du sport » ajoute S. Graziani. « Elle entre dans le cadre de A Festa di a Lingua. De ce fait, il sera remis à l’ensemble des coureurs un livret sur le vocabulaire de la course en corse ainsi qu’une explication sur les édifices patrimoniaux que la course emprunte. Une centaine de bénévoles seront sur le parcours qui disposera de 5 postes de secours* tenus par les pompiers et 2 postes de ravitaillement*. Au PC Course, place du marché, un médecin sera aussi à disposition. La police nationale et municipales auront en charge la fermeture du tunnel et de certaines artères de la ville durant quelques minutes ».

Bien remués après les incidents de la Serra, les nouveaux dirigeants se disent confiants. « On a de bons retours sur les inscriptions et on a eu beaucoup de monde aux reconnaissances du trail . Nous allons désormais nous centrer sur la Spassighjata et aussi sur A Serra di Capi Corsu, en partenariat avec d’autres associations, qui sont deux courses qui concernent Bastia. L’ultratrail Terre des Dieux n’est pas une priorité ».