Bastia : L’intersyndicale des finances bloque la direction

A l’appel de l'intersyndicale CGT/FO/Solidaires les agents se sont ensuite rassemblés devant la direction pour demander l'arrêt des suppressions d'emplois et le maintien de tous les services de proximité.

Si pour l’heure, à contrario des services du continent, la Corse et les DOM/TOM n’ont pas encore eu leur carte de révision des services et trésoreries, pour les syndicats, cela devrait arriver.



Si la Direction à Bastia souligne que pour l’instant aucune réforme ne concerne les services en Haute-Corse, les syndicats soulignent que la préfète de région et le préfet de la Haute-Corse se sont ralliés à leurs idées et se sont prononcés contre ces révisions et donc la perte des services de proximité.





CNI a rencontré direction et syndicats ce jeudi matin…