Bastia : L'entrepreneuriat féminin primé au concours des Talents des Cités

Créé dans le cadre du programme Entreprenariat pour tous, le concours Talents des cités a pour objectifs de récompenser et accompagner les réussites entrepreneuriales issues de quartiers prioritaires de la ville (QPV). Pour sa 20e édition, la Corse a récompensé l'entrepreneuriat féminin. Ce sont en effet deux femmes de la région bastiaise les lauréates régionales de l’édition 2021 qui ont été primées ce jeudi 9 sempembre lors de l'inauguration de la fabrique à projets Avvià, dans le centre-ville de Bastia.



Pircing et hammam



Aude Landini est la lauréat de la catégorie catégorie émergente.Après avoir été vendeuse, puis responsable d'un commerce cette femme, mère célibataire d'une adolescente a eu des soucis de santé et a du se réorienter. Elle a donc décidé de faire de sa passion pour les tatouages et les piercing son métier. Elle a donc crée CROW PIERCING qui propose un double service : la pose et la vente de bijoux. Son entreprise travaillera régulièrement dans un salon de tatouages mais aussi en réseau avec un collectif structuré qui organise régulièrement des événements locaux.

Shimane Krimi est lauréate de la catégorie création, destinée aux entrepreneurs en activité depuis moins de trois ans, issus ou implantés d’un QPV. Après avoir travaillé 8 ans dans un hammam à Nice cette mère de famille a interrompu sa profession pour se consacrer à ses jeunes enfants. Elle a ensuite décidé de lancer un établissement de ce type en Corse où il n'existait pas. Elle a donc ouvert les bains d'Orient qui propose un ensemble de soins en utilisant que des produits traditionnels orientaux. Cet institut contribue aussi à redynamiser le quartier et à le faire connaitre à une large clientèle.

Les deux entrepreneuses entrent en lice pour la finale nationale du concours 2021. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 7 octobre au ministère de l’économie, des finances et de la relance.