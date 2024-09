Bastia : L’U2P Haute-Corse inaugure ses nouveaux locaux au Parc Technologique d’Erbajolo

C’est en présence des quatre présidents des différentes confédérations — CAPEB, CNAMS, CGAD et UNAPL — que Louis Constant, président de l’U2P Haute-Corse depuis un an, a accueilli ses partenaires pour dévoiler les nouveaux locaux de l’institution au Parc Technologique d’Erbajolo. « Jusqu’en février, nous étions dans des locaux dans le quartier du Fango à Bastia, mais on y manquait de visibilité et de facilité d’accès pour nos adhérents. Avec ses nouveaux locaux à Erbajolo, on pallie à ces deux inconvénients et nos locaux sont plus fonctionnels », a expliqué Louis Constant.



Ce déménagement est une étape importante pour l’U2P Corse, organisation patronale la plus représentative de la région, qui défend les intérêts des entreprises artisanales et promeut une économie fondée sur la proximité. « Aujourd’hui, l’artisanat corse est un acteur économique de premier plan, un secteur fortement créateur d’emplois et une importante filière de formation », a ajouté le president.

Avec la création d’ARTIFORM en 2006, l’U2P s’est dotée d’un organisme de formation performant, offrant des formations de courtes et longues durées dans divers domaines, notamment la sécurité et l’alimentation. « Nos nouveaux locaux sont mieux adaptés à ces formations et plus accessibles », a souligné Vincent Baldo de la CAPEB. Le site dispose de 130 m² avec deux bureaux et une grande salle de formation, permettant ainsi d’accueillir les adhérents dans des conditions optimales.

En marge de l’inauguration, Louis Constant a également dressé un premier bilan de la saison estivale pour les artisans locaux. « Pour l’instant, nous n’avons pas vraiment de retours, si ce n’est que la saison a été mitigée. Certains secteurs ont bien travaillé, d’autres moins bien. Ce qui est notable, c’est la baisse des dépenses. Les gens consomment différemment », a-t-il observé, avant de conclure sur une note prudente concernant l’avenir des entreprises artisanales face à l’évolution des habitudes de consommation.