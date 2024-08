Bastia : Interdiction de baignade sur les plages de l’Arinella et de Ficaghjola en raison de la pollution

La municipalité a précisé que cette interdiction restera en vigueur jusqu'à la publication d'un arrêté officiel levant la mesure. Des mesures de sécurité ont d’ores et déjà été mises en place pour assurer la protection du public : des barrières de sécurité et des panneaux de signalisation seront installés sur les sites de l’Arinella et de Ficaghjola pour informer les usagers de cette restriction. La Ville de Bastia rappelle l’importance de respecter ces consignes pour éviter tout risque lié à la pollution des eaux.