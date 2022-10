Bastia : « I Capi Bianchi », un salon pour aider et accompagner les plus de 60 ans

Cette manifestation, totalement gratuite, intervenait dans le cadre de la semaine bleue. « La semaine bleue, qui fête ses 70 ans, est une manifestation dédiée à la valorisation de la place des anciens dans la vie sociale » explique Jean Giambelli, directeur du Centre communal d’action sociale de la mairie de Bastia, organisateur de ce salon annuel.





« Notre CCAS a choisi ce moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur le rôle et la place des Anziani dans notre société » ajoute Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. Ce salon regroupait non seulement des institutions comme la CPAM, la CAF, la mairie mais aussi des associations culturelles et de loisirs. « En favorisant la rencontre et l’information, notre salon des seniors participe à redonner des repères culturels et sociaux à nos anciens tout en proposant des solutions face à la perte d’autonomie. Nous mettons ainsi en un seul lieu tout ce qui peut leur faciliter la vie de tous les jours » précise F. Filippi.





Les responsables du CCAS soulignent le vieillissement de la population bastiaise. « Au sein de la ville, la population dite senior, soit les plus de 65 ans, représente près de la moitié, 49% exactement, des personnes vivant seules, soit 10% de plus par rapport à la moyenne nationale » précise ainsi Jean Giambelli. «On note aussi que 29% des seniors de plus de 65 ans et 41% des plus de 80 ans vivent seuls. Soulignons aussi que plus d’un tiers des seniors, 36%, possède un revenu annuel inférieur à 9 400 € » .





Sur place à ce salon de nombreux stands comme la CPAM, CAF, téléassistance, Maison du Sport, coiffeuse, maquilleuse, animation musicale et goûter.

« Depuis 2018, notre CCAS a orienté ses projets en direction de 4 pôles » indique encore Françoise Filippi, « personnes âgées et en situation de handicap, soutien aux familles, animation et lien social et logement. Pour les années à venir, le CCAS souhaite développer d’autres actions pour les personnes en perte d’autonomie comme par exemple externaliser le concept de A Casa Di l’Anziani dans les quartiers sud, adhérer à la labélisation Icope, diminution des pertes d’autonomie des seniors à partir 60 ans, dans le cadre du schéma d’autonomie de la CdC et dans le cadre d’un futur centre de santé commune, ou encore donner l’accès à la mobilité pour les seniors et les personnes en situation de handicap en proposant un service transport».