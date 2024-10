Bastia : « Hand’emu », un village inclusif pour promouvoir la diversité à la Carbonite

En décembre 2023, près de 350 personnes avaient participé à une première marche inclusive « Hand’emu » à destination des personnes à mobilité réduite, de leurs familles et de leurs accompagnants entre la place St-Nicolas et le stade Armand Cesari à Furiani. Face au succès de cette première édition, la CAB a décidé cette année, de créer le village Hand’emu. « Avec ce village, on franchit un cap » annonce Louis Pozzo di Borgo, le président de l’institution. « On a beaucoup d’ambition dans ce secteur de l’inclusion, de l’aide aux personnes en situation de handicap »



Un village tout en un

Ce dimanche 20 octobre de 10h à 17h, la Carbonite se transformera en un village réunissant plus de 30 stands d’ateliers découverte conçus pour l’accessibilité de tous, avec des équipements adaptés aux différents types de handicaps physiques ou sensoriels aux côtés d’associations et acteurs du territoire. « Ce village va permettre de rendre visible les possibilités qui s’offrent aux personnes en situation de handicap » souligne de son côté Emmanuelle De Gentili, vice-présidente de la CAB, en charge de la politique de la ville, de la prévention, de l’inclusion et de Citoyenneté. «Depuis 2020, la Communauté d’Agglomération de Bastia s’est engagée à participer à une société plus inclusive. La CAB possède la compétence de fédérer et entend jouer pleinement son rôle. Cette journée qui se veut festive et éducative est un clin d’œil aux Jeux Paralympiques, un message qu’on peut faire des choses tous ensemble» poursuit-elle.



Dans ce projet de village, la CAB a reçu le soutien et l’aide de la Maison Sport Santé. « Avec la CAB on se rejoint sur la notion d’handicap » explique Joël Raffalli, président du Comité Territorial Sports pour Tous. « Il faut donner une visibilité permanente à l’accessibilité et il était important qu’on participe à cette action ».



Cet espace regroupera plus de 30 stands d’ateliers découverte conçus pour l’accessibilité de tous, avec des équipements adaptés aux différents types de handicaps physiques ou sensoriels aux côtés d’associations et professionnels de la santé du territoire. Durant toute cette journée la CAB et ses partenaires associatifs proposeront aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et accompagnants d’avoir accès à des ateliers d’information et d’activités en lien avec la santé, le sport, les loisirs, le bien-être, des moments d’échange également. Chacun des participants pourra être accompagné dans un parcours personnel qui favorise l’autonomie et l’estime de soi.