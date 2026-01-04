Bastia - Furiani: Fête du Court-métrage et rencontres professionnelles dédiées aux talents corses.

La Terre te garde – Anne-Sophie Soldaini

Tra min Dui – Geneviève Lodovic

Ce n’est pas tous les jours qu’on a 18 ans – Camille Lindsko

Comme si de rien n’était – Ange Ramses

Fleurs – Kevin Moretti

«Lors de cette manifestation, Tec in Corsica, plusieurs temps forts auront lieu au cinéma Le Régent, au Colombus & Co et à l’Hôtel Posta Vecchia » nous apprend Alix Ferraris de KVA Diffusions, directeur du festival. « Avec nos partenaires CdC, Air Corsica, France Télévisions et le dispositif talents en Court du CNC nous mettons en place trois journées de rencontres professionnelles dédiées aux talents corses porteurs de projets de court-métrage à Furiani et Bastia ».Ces trois journées des 25, 26 et 27 mars seront placées sous le signe de la création, de la transmission et de l’accompagnement, dans le cadre du dispositif Talents en Court et de la fête du court. « L’objectif de ces rencontres est d’aider les talents à mieux appréhender les procédures de soutiens sélectifs, ainsi que les opportunités de financements publics et privés » ajoute Alix Ferraris. Un comité de lecture, dans le cadre du dispositif Med in scenario, procédera à la présélection de 10 projets inscrits, avant une sélection finale de 5 lauréats, dont l’annonce est prévue le 18 mai au Festival de Cannes, en amont de leur mise à l’honneur lors des 19e Nuits MED, début juin. Cette commission permet également une sensibilisation concrète aux enjeux de la sélection artistique.Trois rendez-vous institutionnels viendront enrichir ces journées avec comme intervenants Laurent Simonpoli, responsable de programme en charge de la fiction à France 3 Corse Via Stella, Angela Lucchini, chef de service de la création et diffusion audiovisuel, cinéma et arts visuels de la Collectivité de Corse et Fanny Yvonnet, productrice et responsable du Creatacc à l’université de Corse. « Le Creatacc est une formation d’un an proposée par l’IUT de Corse et le Grec, à Corte qui se présente sur 2 options : production et réalisation. La formation rassemble 6 étudiants en réalisation qui devront réaliser un court métrage et 3 étudiants en production qui suivront la production des films de l’option réalisation » précise A. FerrarisAutre invité, le réalisateur Fabien Ara qui viendra partager son expérience lors d’une rencontre intitulée « De l’écrit à l’écran », autour de son court-métrage Le Jeune Sofiane, projeté le 26 mars à 19h au cinéma Le Régent, dans le cadre de la thématique « La Vérité ». Les talents devront lire le scénario en amont de cette rencontre afin d’échanger sur le passage du texte au film.Le 27 mars, Lidia Terki, mentor des Nuits MED, accompagnera les auteurs dans un travail approfondi sur leurs scénarii en vue de la prochaine session de pitchs, qui aura lieu lors des 19e Nuits MED en juin prochain devant une assemblée de professionnels. Les auteurs sélectionnés travaillent actuellement sur 5 projetsLes jeudi 26 et vendredi 27 le court métrage va également s’inviter au cœur de la jeunesse à Furiani avec trois programmes jeune public pour les élèves des classes primaires de l’école U Principellu. Issus de la programmation nationale, ces courts-métrages seront diffusés et présentés et choisis par Florence Franceschi, qui accompagnera les élèves dans un temps d’échange et de réflexion autour des œuvres. Autour des thématiques Mon jardin merveilleux, Temps libre et Bien dans ma tête, ces séances offriront aux enfants une première approche sensible du cinéma, tout en stimulant leur imaginaire et leur regard critique.Enfin à souligner que dans le cadre de « Courts entre 2 Rives sur les écrans » un appel à films français est ouvert jusqu’au 31 mars 2026. « Pour sa cinquième édition, ce dispositif évolue et adopte une nouvelle formule mettant à l’honneur des œuvres de fiction courte méditerranéenne déjà réalisées en 2025 et 2026. Ces films seront présentés lors de séances publiques, en salle de cinéma ou en plein air, pendant les éditions des quatre festivals partenaires situés dans chaque pays du circuit. » indique l’organisateur.Le Jeune Sofiane, de Fabien Ara dans lequel l’actrice Marie-Pierre Nouveau incarne une mère en quête de vérité.Victor, de Patrick Azam. Ce CM aborde un soupçon de maltraitance sur un petit garçon et entraîne le spectateur au cœur d’un couple en apparence parfait.La Vérité de Malou Lévêque. Ce film emmène le public sur les côtes marseillaises à travers un récit sensible consacré à l’adolescence.Sélection de courts métrages présentés en compétition l’an dernier au sein de la sélection officielle de l’incontournable Festival de Cannes. Le programme « Cannes tous courts », proposé dans le cadre de la Fête nationale du court-métrage, réunit sept films internationaux à découvrir ou à redécouvrir : Vautours de Dian Weys (France, Afrique du Sud), Ali de Adnan Al Rajeev (Bangladesh, Philippines), Hypersensible de Martine Frossard (animation – Canada), I’m Glad You’re Dead Now de Tawfeek Barhom (Palestine, Grèce, France), Dammen de Grégoire Graesslin (France), Arguments in Favor of Love de Gabriel Abrantes (Portugal) et Agapito de Arvin Belarmino (Philippines, France).5€ la séance. Billeterie sur place.