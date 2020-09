Bastia. Fermeture de la crèche et halte-garderie l’Anghjulelli après un cas de Covid-19

"Suite à la détection d’un cas de Covid-19 parmi les personnels de la crèche et halte-garderie l’Anghjulelli, à Montesoru et conformément au protocole sanitaire, l’établissement sera fermé les vendredi 11 et lundi 14 septembre. " fait savoir la mairie de Bastia dans un communiqué. - "L’enquête de l'ARS permettant de déterminer et de tracer l’ensemble des cas-contact potentiels permettra de connaître plus précisément le temps de fermeture qui pourrait s’étendre jusqu’à la fin de la semaine prochaine."

L’ensemble des personnels de la crèche sera testé dès demain et la structure sera entièrement désinfectée durant le week-end.

La municipalité contacte actuellement l’ensemble des familles et le protocole d’investigation les concernant est en cours de déploiement sous l’égide de l’ARS et de la PMI.

"La Ville de Bastia met tout en œuvre pour assurer une réouverture de la crèche et halte- garderie l’Anghjulelli dans des délais aussi brefs que possible tout en garantissant l’impératif sanitaire et la sécurité des familles et personnels."