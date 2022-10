Bastia : Dominique Fumaroli de retour sur les planches du Spartimusica

« Dans ce Sparti Comedy Club, on sera 7 sur la scène dont 2 nouveaux stand upper venus d’Ajaccio, on a vraiment hâte » indique Dominique Fumaroli, artiste multi-casquettes puisque dessinatrice, illustratrice, peinte, écrivaine et donc humoriste. « J’avais pris l’habitude d’écrire sur FB des choses rigolotes et on m’a incité à les reproduire sur scène. Pour nos représentations en commun, chacun a écrit sa partie et on sera seul devant le micro, une dizaine de minutes chacun. Ce sera un plateau très varié, chacun ayant sa propre écriture. Perso, je m’inspire du quotidien, avec des textes parfois satiriques. Je m’inspire aussi des autres que je côtoie sur scène. De les voir apporte beaucoup. On rigole souvent ensemble mais il y a aussi plusieurs façons de rire».Les humoristes remonteront sur scène au Spartimusica le 10 novembre puis donc le 30 de ce même mois à l’Alb’Oru.Côté littérature, Dominique va sortir en 2023 une réédition de son conte Excelsior l’alchimiste. « Il s’agit d’une réédition de ce livre sorti en 2013. Une jeune maison d’édition, A Granata , le ressort avec de nouvelles illustrations que je signe et une adaptation en corse. J’ai aussi deux autres livres en préparation pour tout public».Spartimusica :Rue des Zéphirs – Bastia.