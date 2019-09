Bastia : Arte Mare dévoile sa programmation

La thématique 2019 : Arte Mare nid d’espions avec des projections de classiques (Les 39 Marches, Le Caire Nid d’Espions, Au Service Secret de sa majesté, etc.), des rencontres chaque soir à 18h au Centre culturel Una Volta sous la houlette de Christophe Bourseiller et le grand débat du samedi avec des invités prestigieux dont deux espions à la retraite.

La compétition méditerranéenne avec 7 films dont Papicha, Les Siffleurs, Martin Eden, etc. encadré par un jury présidé par le réalisateur Philippe Faucon

La compétition corse avec 5 courts métrages et 5 documentaires

La compétition des écoles de cinéma en Méditerranée avec 7 films

Du 5 au 12 octobre prochain, c’est à Bastia qu’il faudra être ! Arte Mare propose une semaine riche de cinéma, d’expositions, de littérature, de musique, de rencontres, de débat et de gastronomie autour de la culture méditerranéenne.Devant une salle bien remplie au cinéma Le Régent de Bastia, Michèle Corrotti, présidente du Festival, prend la parole pour remercier les partenaires institutionnels et privés sans qui la manifestation ne pourrait exister. Elle invite Mattea Lacave à dire un mot. L’adjointe déléguée à la Culture, à l'ouverture au monde méditerranéen et à la Langue Corse en profite pour souligner l’attachement qu’elle, et la Mairie, portent à cette manifestation : « depuis 2014 nous avons beaucoup de plaisir à travailler avec Arte Mare qui est un festival très important, dont la programmation est chaque année plus forte. J’espère continuer à travailler avec vous. Je remercie toute l'équipe du festival qui permet de faire d'Arte Mare cet événement. » Elle en profite pour ajouter un mot de macagne sur les espions – la thématique 2019 – tout en insistant sur sa curiosité. Elle conclue sur l’importance qu’elle attache à la Méditerranée, aux projections des films insulaires et à l’ensemble de la création en corse.Avant de dévoiler la programmation, l’équipe du Festival propose de visionner quelques bandes annonces. L’occasion de découvrir le teaser de cette 37édition, le très attendu « tchi-tchi » qui accompagne chaque projection et trois extraits de films.C’est ensuite tour à tour Michèle Corotti, Geneviève Lodovici, coordinatrice du Festival et Laurent Simonpoli, délégué artistique qui dévoilent la programmation :Mais Arte Mare, ce n’est pas que du cinéma comme aime le rappeler la présidente. Le Prix Ulysse au premier roman sera remis à Isabelle Mayault ( lire ici ) pour Une Longue Nuit Mexicaine et le prix à l’ensemble de l’œuvre auréole cette année Jean-Marie Blas de Roblès et Jean-Noël Pancrazi ( lire ici ).Côté exposition, le Festival a donné une carte blanche à la Galerie Noir & Blanc de Bastia sur la thématique de l’espionnage.La gastronomie sera à nouveau à l’honneur, chaque soir au Théâtre avec de grands chefs des restaurants de l’Île.Enfin, les apputamenti proposent, en plus des rencontres de 18h (voir plus haut), le fameux Caffè di u corsu, des masters classes avec Laurent Delmas et Romain Estorc, des animations musicales avec Sherazade danse et une clôture au son des Soul Revenge.Un beau programme pour le Festival du film méditerranéen de Bastia qui se déroulera du 5 au 12 octobre prochain au Centre Culturel Una Volta, au Théâtre et au cinéma Le Régent de Bastia.Programme complet prochainement en ligne sur www.arte-mare.corsica