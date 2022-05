Bastia : Anthony Quilici et Eléa Ciabrini vainqueurs de la 1ère édition de A Nicolina

La course de 10 km empruntait les rues de la ville, l'Aldilonda et le Spassimare.Anthony Quilici de l’AS Figarella a été le plus rapide en 34’47 devant son coéquipier Loïc Leonardi 36’20 et Michel Ghirardini du CA Bastia, 37’08.Eléa Ciabrini, première féminine, a effectué le parcours en 46’59. Complètent le podium chez les filles: Caroline Perrier (CAB), 47’09 et Rachel Demari (Bastia Running Trail), 47’30.Dans le relais 2 x 5 km, le trio Guitini/El Azouzi/ El Azouezi Kamel en 35’25 devançait Waquant/Rieger Julien/Bastian chez les garçons. En féminines Fernandes/Robert Jessica/Sarah l’emportait en 52’40 devant Serra/Ebran Anne-Lise/Jennifer et Traba/Giovanetti Aurélie/Emilie.