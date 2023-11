Bastia : 6 voitures brûlent dans un parking en sous sol

Les faits se sont déroulés dans le parking situé en sous-sol de la résidence A Murella dans le quartier de Montesoro, au sud de Bastia.

On ignore dans quelles circonstances l'incendie a éclaté mais malgré l'intervention rapide des moyens de secours - un fourgon pompe-tonne et un fourgon pompe-tonne léger et d'une ambulance - les flammes ont détruit les 6 véhicules qui étaient garés dans le parking.

Par ailleurs en raison des dégâts subis par la résidence, 2 personnes ont été relogées. Les autres occupants de l'immeuble avaient été évacués par les pompiers durant leur intervention.

L'incendie n'a pas fait de blessés.