Bastia : 5 heures d'efforts pour récupérer un quad coincé sur une piste de Poggio d'Oletta

La balade qui passait par le col de Teghime devait rejoindre Furiani via le col Saint-Antoine à Poggio d'Oletta.

Si le quad en question, avec quatre personnes dont une paraplégique à son bord, a bien pris la direction que son équipage considérait comme bonne, tout le monde a vite déchanté.

Le véhicule s'est, en effet, retrouvé coincé dans le maquis sans possibilité de progresser dans un sens ou dans l'autre.

Ses passagers ont alors fait appel aux secours.

Dragon 2B , l'hélicoptère de la Sécurité civile, puis un groupe du Grimp 2 B ont été mobilisés.





Mais problème pour les sauveteurs : l'intervention par les airs s'est avérée impossible.

Dès lors les services de secours ont changé leur fusil d'épaule pour engager 3 véhicules légers tout terrain (VLTT) avec 6 hommes du groupe de recherche et d'interventions en milieu périlleux.

La piste de défense contre l'incendie sur laquelle tout le monde s'est engagée s'est vite avérée impraticable. C'est alors à pied que les hommes du Grimp ont progressé en direction des quatre hommes bloqués sur le quad.



Finalement la jonction était faite.

Il fallait alors rebrousser chemin dans les mêmes conditions.

A 21 heures - cinq heures après l'alerte et les efforts de tous les efforts engagés par les sauveteurs - tout le monde était récupéré. La personne paraplégique, en hypothermie, a été transportée au centre hospitalier par une ambulance du centre de secours de Bastia.