Bastia : 3e édition du "Printemps de l’orientation" pour plus de 400 élèves de Giocante de Casabianca

Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, dans le cadre de l’horaire dédié à l’accompagnement au choix de l’orientation, le « Printemps de l’orientation » est une étape incontournable pour les élèves de Seconde et de Première générales et technologiques. Cette opération a pour vocation d'aider les élèves de ces classes à préparer leurs choix d'orientation.

« Ces journées ont débuté le 20 mars » souligne Sylvie Camugli, proviseure adjointe de l’établissement bastiais, « elles sont organisées en partenariat avec plusieurs organismes institutionnels comme l’Académie de Corse, la CdC, l’Université de Corse, le Fablab, le CRES ou l’ONISEP et des partenaires privés comme les organismes de formations. L’objectif est de permettre à nos élèves de Seconde et Première, soit plus de 400 jeunes, de rencontrer des professionnels, d’échanger avec eux, de découvrir des parcours de formation. Les élèves sont mis en situation réflexive par rapport à leur parcours ».



Divers ateliers sont ainsi programmés avec les intervenants : des ateliers imposés et d’autres libres auxquels les jeunes peuvent s’inscrire. Ces ateliers les mettent en situation de découverte, en mode réflexion. « C’est très important de les mettre en situation de réflexion » poursuit Sylvie Camugli. « Si certains sont très réceptifs, pour beaucoup, plus passifs, il nous faut sans cesse les positionner en réflexion. Ces dispositifs mis en place incitent les élèves à s’orienter, à monter en compétences ».

Parmi les intervenants de ce lundi : OPCO EP, Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, basé à Furiani.





Une démarche de réconciliation avec les métiers

« Opco Ep est un organisme qui finance la formation professionnelle et l’Alternance » explique Maryline Jouy, chargée des actions territoriales et de la promotion de l’Alternance à l’organisme de Furiani. « Nous sommes dans une démarche de réconciliation avec les métiers, faire tomber certaines idées reçues, rapprocher cette vision et la pratique réelle de ces professionnels. Ceux-ci viennent expliquer aux élèves leur histoire, leurs expériences. On souhaite faire passer le message qu’il n’y a pas qu’un seul chemin, que l’idée d’un métier et la pratique peuvent être éloignées. On travaille avec les entreprises, on les aide à recruter, on valorise leurs métiers. Nous gérons actuellement 53 branches professionnelles : artisanat, professions libérales, entreprises de proximités, etc. Pour cette session d’aujourd’hui du Printemps de l’orientation, nous avions invité un architecte, des agents immobiliers et une pharmacienne. Nous sommes déjà intervenus dans 7 lycées ».





Par petits groupes les élèves ont pris place ce lundi dans l’amphithéâtre du lycée. Très attentifs, la plupart sont conscients que leur avenir passe par une bonne orientation. « Ce qui est intéressant, c’est qu’on rencontre des professionnels avec qui on peut vraiment discuter de leur boulot » déclare Antoine, élève de Seconde. « On se fait parfois de fausses idées sur tel ou tel métier. Là les choses sont remises à plat avec des personnes qui pratiquent ces métiers », ajoute Marie, en Première. « C’est très enrichissant, car le panel proposé est grand » indique encore Louis.