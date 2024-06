Bastia : 250 nouvelles places de parking au centre-ville

Ce parking provisoire, destiné également à servir de parking-relais pour les usagers du train avec des tarifs réduits, s’inscrit dans un projet plus large de réaménagement urbain, avec, en parallèle, des études lancées dans le cadre de l’organisation du programme d’aménagement du quartier de la gare, visant à créer un ensemble. Ce dernier comprendra, à terme, des bureaux destinés aux Chemins de fer et à la Collectivité de Corse, mais aussi des logements, des bureaux privés et un parking.

Cet aménagement s'inscrit donc dans la durée puisque « le parking qui va se construire va se substituer, à terme, à celui ouvert provisoirement », explique Jérôme Terrier, directeur général des services de Bastia.



De plus, « le projet de tram-train, l’aménagement de la gare, la livraison des ateliers de Casamozza pour que les cheminots aient toutes les bases logistiques arrières pour pouvoir opérer des trafics ferroviaires plus importants » seraient, quant à eux, « des solutions de substitution de parking », précise-t-il. Une façon de fluidifier le trafic, de répondre aux besoins de stationnement, et ainsi d'améliorer la qualité de vie à Bastia.