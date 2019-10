Bastia : 12 ambassadeurs du Parlement européen aux lycées Paul-Vincensini et Fred-Scamaroni

Le programme «École ambassadrice» du Parlement européen vise à créer un réseau d’écoles, d’enseignants et d’élèves qui interagissent avec le Parlement européen, ses députés et ses bureaux de liaison dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Pour obtenir le titre d’école ambassadrice du Parlement européen, chaque année, les lycées sélectionnés par les rectorats doivent mener des activités pédagogiques visant à sensibiliser leurs élèves à la démocratie parlementaire et aux valeurs citoyennes européennes. Ils doivent notamment créer un point information Europe et célébrer la Journée de l’Europe le 9 mai. Le Bureau du Parlement européen à Marseille a mis ce programme en œuvre dans les cinq académies du Sud-Est de la France.





Dans l’académie de Corse, pour l'année scolaire 2018-2019, ce sont les lycées professionnel Fred-Scamaroni et général Paul Vincensini qui ont été sélectionnés et qui ont mené à bien ce projet, grâce à l’investissement du proviseur de l’établissement, Pascal Tabanelli, des enseignants « ambassadeurs seniors », Stéphane Marchetti et Marika Agostini (professeurs d’histoire/géo) et des lycéens « ambassadeurs juniors » : 6 élèves de seconde, 1ère et terminale de Paul-Vincensini et 6 élèves du lycée technique Fred-Scamaroni.

Ces élèves ont donc créé un point d’information au sein du Centre de Documentation et d’Information commun aux deux établissements. Sur place les ambassadrices et ambassadeurs peuvent ainsi renseigner les autres élèves sur tout ce qui a rapport avec l’Europe.





Ce lundi les jeunes de ce lycée ont au l’occasion d’échanger avec le député européen et lui faire part de leur expérience.

En retour celui-ci a expliqué son rôle de député européen et le fonctionnement des institutions de l’Union européenne.

Après avoir dévoilé la plaque « Ecole ambassadrice » qui trône désormais à l’entrée de l’établissement, François Alfonsi a remis à chaque élève un diplôme d’ambassadeur

CNI a suivi cette cérémonie