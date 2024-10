Bastia : 1 800 litres de déchets ramassés dans le ruisseau de Lupinu

C’est dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable que l’association Mare Vivu, avec l’appui de la Communauté d’Agglomération de Bastia et d’Orange Corse, a organisé une grande collecte de déchets dans le cours d’eau du Lupinu, une zone de plus en plus touchée par la pollution plastique. Une trentaine de bénévoles, équipés de cordes d’escalade et de baudriers pour accéder aux zones les plus accidentées, ont nettoyé ce ruisseau urbain. Au total, plus de 1 800 litres de déchets ont été collectés, sans compter les encombrants volumineux comme un lampadaire, un vélo ou encore des meubles abandonnés. « Cette opération de dépollution a permis de retirer des déchets dans des zones inaccessibles sans matériel de rappel, comme des plastiques légers et des encombrants », explique l’association Mare Vivu. Lampadaires, vélos, matelas ou encore barres de fer faisaient partie des objets volumineux récupérés, mais les plus nombreux restaient les plastiques alimentaires.



Selon les benevoles presents sur place, la majorité des déchets collectés proviennent des conteneurs mal fermés et des balcons des résidences situées à proximité. « Plus des deux tiers des déchets étaient des objets légers en plastique, comme des emballages alimentaires ou des bouteilles, qui ont été emportés par le vent », précise l'association.



L’association insiste également sur l’importance d’agir à la source pour prévenir ces pollutions. « Dépolluer, c’est arriver déjà trop tard. Agir à la source, c’est gagner la bataille », martèle Mare Vivu, qui rappelle que des alternatives simples existent, telles que l’utilisation de gourdes ou l’achat en vrac pour réduire les emballages plastiques.

Cependant, l’action ne peut pas reposer uniquement sur les individus. « Les collectivités doivent prendre leurs responsabilités et adapter leurs équipements pour éviter l’envol des déchets, notamment en installant des chaînes anti-vent sur les conteneurs ou en multipliant les poubelles de tri », souligne l'association. La CAB, partenaire de l'opération, a ainsi acheminé les déchets collectés vers la déchetterie, mais faute de pouvoir être recyclés, ils finiront enfouis. La journée s’est conclue par un spuntinu partagé entre les participants, mais pour l’association, l’essentiel est ailleurs : « Ce genre d’action démontre l’urgence de sensibiliser la population et de prendre des mesures efficaces pour protéger nos cours d’eau. »