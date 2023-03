Bastia : La distribution de gaz mise en péril par une grève au site de stockage de l'Arinella

La grogne s’accentue au site de stockage de gaz de l’Arinella. Alors qu’ils sont en grève depuis six mois, les sept employés ont donné une conférence de presse ce lundi 27 mars, pour dénoncer l’iniquité de traitement dont ils font l’objet, vis)à-vis de leurs confrères du continent. Seule revendication : la mise en place d’une indemnisation de 10 euros par jour relative aux contraintes du métier, qui s’applique partout ailleurs en France. « Ce sont des mesures qui coûteraient à l’entreprise 14 000 euros par an », explique Philippe Grandju, délégué syndical. « Dans le même temps, la direction demande des aides de plusieurs millions d’euros par an aux communes et à l’État. On est vraiment devant quelque chose d’incompréhensible. »



Face à cette situation, qui sonne comme une injustice, les employés ont donc arrêté la maintenance du site de l’Arinella, même s’ils assurent toujours la continuité du service public. « Une voiture, si on ne l’entretient pas, au bout d’un moment elle tombe en panne », image Philippe Grandju. « C’est exactement pareil ici. » Concrètement, ce sont les évaporateurs, qui font passer le gaz de la forme liquide à sa forme gazeuse, qui pourraient connaître des soucis. Un enjeu majeur, puisque le site approvisionne environ 10 000 clients à Bastia, via ses 1700 tonnes de gaz.