Basket : L’EFB mise sur son centre de formation !

Rédigé par Philippe Jammes le Lundi 16 Septembre 2019 à 20:58

C’était la reprise voici quelques jours au centre de formation de Basket de l’Etoile Filante Bastiaise. Le club du président Benjamin Faesch, ancien joueur de Pro B à Roanne et Hyères-Toulon, joue a fond la carte de la jeunesse et a créé ce centre PPJ (Parcours Perfectionnement du Joueur), voila 3 ans pour les jeunes des catégories U13 à U17, garçons et filles.

Rugby | Echecs | Autos Motos | Cyclisme | Autres sports