Base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara : reprise de l'activité opérationnelle

Les Mirage 2000 de l’escadron de chasse 02.005 « Ile-de-France » de la Base aérienne 115 d’Orange viendront en campagne de tir, du lundi 14 septembre au vendredi 2 octobre 2020.

Un A400M effectuera des essais de posés d’assauts les 16 et 17 septembre sur la BA 126.

En parallèle, du 28 septembre au 3 octobre, se tiendra l’exercice « Dynamic Mariner ». Sous l’égide de l’OTAN, cet exercice a pour but d’améliorer conjointement les compétences tactiques et d’entrainement des troupes et de tester toutes les capacités des navires et des aéronefs.



L’activité opérationnelle se poursuit ensuite, du 05 au 16 octobre avec la présence des hélicoptères Fennec des bases aériennes de Villacoublay et d’Orange dans le cadre de l’entrainement des tireurs embarqués MASA (mesures actives de sûreté aérienne : police du ciel).

A ces mêmes dates, un détachement Belges avec deux hélicoptères de type NH90 « Caïman » effectuera

des vols d’entrainement et de qualification dans le ciel Corse.





A compter du 19 octobre, débutera la première campagne de tir Rafale avec la 4ème escadre de chasse de la base aérienne 113 de Saint Dizier. Elle se terminera le 30 octobre.





La semaine suivante, c’est l’exercice « Hirondelle » réunissant des nations otaniennes, qui se déroulera sur la BA 126, avec pour but, l’entrainement au sauvetage d’équipe suite à un crash aérien.

Ensuite, les rafale de la 30ième Escadre de chasse de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, seront présents du 9 au 20 novembre.



L’armée Belge clôturera ce semestre par une campagne de sauts, du 7 au 18 décembre.

Durant ce semestre, près de cinq stages d’une dizaine de jours chacun se dérouleront au sein du Centre de préparation et de validation avant projection (CPVAP). Cette unité a pour mission de vérifier les capacités opérationnelles de tous les fusiliers commando de l’Armée de l’air avant leur projection sur des théâtres d’opérations.





Le commandement de la base aérienne de Ventiseri-Solenzara indique qu'il "s’assurera pendant toute cette période et pour toutes les activités, du respect de la réglementation aérienne, avec le souci permanent de limiter la gêne occasionnée. Ces activités sont conduites dans un contexte d’engagement opérationnel extrêmement soutenu de nos forces, (en opérations extérieures et sur le territoire national) au profit de la sécurité de nos concitoyens."

(Cellule de communication de la BA de Ventiseri-Solenzara)