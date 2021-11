Barreau d’Ajaccio : levée de l’interdiction de plaider

Le barreau d’Ajaccio n’est plus frappé d’interdit. La réunion qui s’est tenue ce mardi 2 novembre après-midi, entre une délégation du conseil de l'ordre des avocats d’Ajaccio, le procureur de la République et la présidence du tribunal, a apaisé les esprits.Pourtant, depuis une semaine, le climat était tendu au sein de la juridiction. Depuis le mardi 26 octobre, la barre du tribunal d’Ajaccio était frappée d’interdit : les avocats ne pouvaient plus plaider, sans quoi ils risquaient un conseil de discipline. La décision avait été prise par la batonnière Julia Tiberi à la suite d’incidents survenus lors d’un procès pour trafic de stupéfiants.