Barrage de Calacuccia : le danger d'un éventuel débordement écarté

La Haute-Corse n'aura été finalement que peu impactée par les effets de Cirian.

Vers 3 heures ce vendredi, aucune intervention de secours à personne n’était intervenue.



Au niveau du réseau routier une seule opération était en cours : la route départementale 618, qui donne accès à Corscia dans le Niolu, était obstruée par un éboulement mais la gendarmerie et le service des routede la Collectivité de Corse s'activaient sur place.

Tous les cours d’eau du département avaient, déjà, amorcé leur décrue.

Pour ce qui est de l’alimentation en électricité, 2 300 clients sont coupés en Haute-Corse principalement dans le Cap Corse (2100 clients); les conditions météo rendant les interventions difficiles et dangereuses, la réalimentation des clients est prévue pour une grande partie dans le courant de la matinée.



Le département où vent d'ouest se renforce et déferle parfois en rafales de 120 km/h à 140 km/h est maintenu en vigilance orange par Météo France. Ce vendredi en début de matinée, le vent d'ouest se renforce et déferle sur les versants Est du chaînon central jusqu'à basse altitude, le Nebbio, la Castagniccia ainsi que sur le Cap Corse, jusque dans l'intérieur de la plaine orientale, parfois jusqu'à la côte au sud de Solenzara.

Les rafales atteignent 120 à 140 km/h, localement un peu plus sur les points exposés. Les secteurs du Fium'Orbo à la région de Conca semblent les plus exposés avec des rafales pouvant atteindre 150 km/h.

En région de Bastia (ville, port et aéroport), le vent pourra momentanément atteindre ou dépasser 110 à 120 km/h.

Ce coup de vent est relativement bref, et faiblit sensiblement en cours d'après-midi.