Barbie cartonne : à Ajaccio, les spectateurs sont conquis

Depuis une semaine, le film "Barbie" réalisé par Greta Gerwing s'est imposé comme un véritable carton au box-office français, attirant pas moins de 1 257 645 spectateurs dans les salles obscures. Avec en-tête d’affiche Margot Robbie et Ryan Gosling, le film met en scène le monde parfait de Barbie Land où le personnage de Barbie subit une véritable crise existentielle.



À Ajaccio, les cinémas Ellipse et Laetitia sont témoins de l'enthousiasme du public pour ce long-métrage qui semble être bien plus qu'un simple conte de fées. À la sortie de la séance de l'après-midi ce mercredi, les spectateurs expriment leur satisfaction « J’ai vraiment aimé le film », avoue Mariya Pogorila, venue voir le film avec sa fille, toutes les deux habillées en rose. « Notamment pour sa musique, ses couleurs et ses acteurs. J’ai bien aimé le jeu d’acteur de Ryan Gosling, c’est une des raisons pour laquelle je suis allée voir le film. Je trouve qu’il joue très bien dans les drames que j’avais vus avec lui. J’étais curieuse de le voir dans ce film complètement décalé ».



« Il m’a vraiment plu. Initialement, je suis allée le voir pour les acteurs », dit de son côté Laura Castelli, dans le couloir du cinéma Ellipse. « Et aussi parce que c’est Barbie donc mon enfance. Ce que je retiens vraiment, ce sont les messages apportés dans le film. Il m’a mis de bonne humeur, mais m'a aussi fait réfléchir ».



Bien plus qu'une simple histoire pour enfants, le long-métrage s’inscrit dans un registre féministe, posant des questions sur la place de la femme dans la société, tout en faisant passer des messages sur la santé mentale, le patriarcat et sur le féminisme. « Il y a des messages qui ont été délivrés très subtilement », précise Gérald Jesse, venant voir le film avec ses collègues au cinéma Ellipse. « Par exemple il y a une scène avec un conseil d’administration où il n'y a que des hommes, et d’autres messages qui sont explicitement dits comme celui que les hommes dirigent le monde qui est littéralement amené avec de gros sabots. Il y a un peu de tout avec plusieurs niveaux de lecture pour plusieurs publics ». Une direction prise par le film qui est une véritable surprise pour les spectateurs à l’image d’Eléonore : « Je pensais que ça allait être un film un peu plus drôle, je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait cette part de sérieux ».



Cependant le film a quand même une touche d’humour que de nombreux spectateurs ont apprécié. « Ce qui m’a aussi plu dans ce film, c’est l’humour notamment sur les clichés qui sont tournés en dérision de manière inattendue et différente de ce qui est fait d’habitude », poursuit Gérald.