Barbaghju : Dix réservistes communaux reçoivent leur diplôme de secourisme

Parmi les invités figuraient le maire de Barbaghju, Étienne Marchetti, accompagné de José Poggioli, maire de Patrimonio. Ils étaient entourés de représentants du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B), avec notamment le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes, le Lieutenant-Colonel Octavien Meschini, chef du groupement des opérations, et le Lieutenant Christophe Lucchini, chef du centre de secours de Saint-Florent.



Une formation rigoureuse au service de la communauté

Ces dix bénévoles ont suivi avec sérieux une formation rigoureuse, encadrée par l’Adjudant-Chef David Leroux du centre de secours principal de Bastia. Offerte dans le cadre du partenariat privilégié entre la commune de Barbaghju et le SIS 2B, cette formation leur a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour intervenir en première ligne lors d’une urgence. « Les membres des réserves communales jouent un rôle crucial dans la chaîne des secours, notamment en milieu rural. Ils permettent d'alerter et d'apporter les premiers soins avant l’arrivée des services d’urgence, » indiquele Lieutenant-Colonel Thierry Nutti. « Leur action est complémentaire à celle des sapeurs-pompiers, que ce soit pour la gestion des incendies ou les secours aux personnes. Grâce à leur engagement, nos capacités d’intervention dans les territoires sont renforcées. »