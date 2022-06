Baptême de l’air pour des collégiens ajacciens grâce à l’armée de l’Air et de l’Espace

Ils sont une trentaine de collégiens de plusieurs établissements ajacciens ayant participé au concours des petits artistes de la mémoire, au concours national de la Résistance et de la Déportation et au concours des Bulles de Mémoire a avoi r été invités par l'armée de l’ Air et de l’ Espace à l’ aéro-club de la Corse d’Ajaccio, qui a mis à disposition ses pilotes et deux avions, pour un vol découvert du ciel ajaccien.



Les jeunes ont pu profiter d' une heure de bonheur dans la troisième dimension. A 1000 pieds (300 m) ils o nt survolé les Sanguinaire s , longeant la cité impériale, les golfes de Lava et de Sagone . " L e but d e cette manifestation était de récompenser les lauréats du concours des petits artistes de la mémoire, du concours national de la Résistance et de la Déportation et du concours des Bulles de mémoire, session 2022, organisés par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le ministère de l’Éducation nationale", explique l’armée de l’ Air et de l’ Espace ( AAE ), qui a offert ces vols.



L’occasion pour ces collégiens de découvrir le monde de l ’aviation et pourquoi pa s , pour certains d’entre eux, susciter des vocations. " Les conseillers en recrutement ont ainsi pu sensibiliser sur place ces jeunes, aux différents métiers proposés par l’ AAE , 3500 postes sont à pourvoir cette année, que ce soit vers les spécialités navigantes ( chasse , transport, hélicoptères, drones …) ou les spécialités non navigantes ( mécanique, avion, comptabilité, contrôle aérien, pompier, fusilier de l’ air , informatique, etc. … ) ", détaille Michel Garnier-Vivien, conseiller en recrutement de l'armée de l' air . "Au niveau régional, la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara propose une trentaine de postes (fusilier de l’ air , pompier, maître-chien, etc. ) dont certains ne sont toujours pas pourvus."



Une journée inoubliable pour ces jeunes qui ont pu ainsi découvrir le pays ajaccien du ciel et, pour certains, sans doute, voir grandir leur passion pour l’aviation.



Info ++

Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent se rendre au bureau d’air du CIRFA d’Ajaccio, situé 18 avenue du colonel Colonna d’ Ornano , ou téléphoner au 04 20 00 70 92.