Bandes à part : une "première" d'octobre éclectique

(Scénario de Salva Rubio et dessin de Danide)

« Un swing pour sonner Hitler ! En 1940, Paris est occupé. Les nazis instaurent en ville un climat de terreur, diffusent la haine et s'attaquent au moindre espace de liberté, allant jusqu'à interdire les soirées jazz et la mode flashy. Fred observe la capitale pleurer mais ne ressent rien. C'est un réfugié espagnol, gamin des rues, ce pays ne lui a jamais rien apporté. Il n'a que la survie de sa sœur en tête. Pour l'argent, il devient indic et infiltre un groupe qu'on suspecte d'être lié à la résistance : les zazous. Ce sont des danseurs, des musiciens, des rebelles dans l'âme qui rejettent l'autorité par amour du défi et esprit de contradiction. Au contact de ces intelligences vives et de ces passionnés extravagants, Fred va changer... La jolie Willa n'y est certainement pas pour rien, mais c'est aussi une nouvelle famille qu'il s'est trouvé. Pourtant, dans un tel contexte guerrier, le batifolage et la frivolité devront bientôt faire face à la cruelle réalité.»



Salva Rubio (Django main de feu, Degas, la danse de la solitude…) et Danide (Maculas, Phagocytose …) abordent l’Occupation sous un angle inhabituel, celui de la danse et de personnes qui luttent à leur façon, par le divertissement et la légèreté, aux antipodes de l’esprit de l’époque. Le scénario est mis en valeur par un dessin coloré et dynamique.