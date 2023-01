Bandes à part - De belles leçons de vie

« Paul et Gaëtan Brizzi ont adapté la partie la plus célèbre de la Divine Comédie : L'Enfer de Dante, l'une des plus grandes œuvres littéraires de tous les temps. L'Enfer est la première partie de la Divine Comédie de Dante, un grand classique de la littérature italienne. Si le récit est complexe, l'idée centrale est simple. Guidé par le poète Virgile, Dante traverse les neuf cercles de l'Enfer pour retrouver sa bien-aimée Béatrice au Paradis. Paul et Gaëtan Brizzi ont réalisé un travail remarquable de réécriture pour rendre accessible cette œuvre réputée difficile sans la dénaturer et trahir l'esprit du génie italien. Ils ont su la traduire en bande dessinée tout en veillant à préserver l'essentiel : un goût pour la démesure, la tension dramatique du récit et la noirceur inévitable du propos. »







Après Les Contes Drolatiques et L’écume des jours, les frères Paul et Gaëtan Brizzi adaptent en roman graphique, entre la bande-dessinée et le livre illustré, le récit éponyme d’Alighieri, avec des dessins impressionnants qui lui rendent hommage.